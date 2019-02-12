純網銀申請審查 金管會成立9人審查小組 預計6月底揭曉入選名單

純網銀申請案將在 2 月 15 日截止，金管會今 (12) 日表示，申請資格審查會設置要點，審查會由 9 名委員組成，其中 5 位為金管會代表，其餘 4 人由外部學者專家組成，預計 6 月底公布核准名單。

金管會去年 11 月 16 日開放受理純網銀申請後，目前已確定由兆豐銀與中華電所組成的「將來銀行」、LINE Financial（台灣連線金融科技公司）籌組的 LINE BANK，以及樂天與國票金團組成的「樂天國際商業銀行」，三大團隊準備爭搶兩張純網銀執照。

金管會銀行局副局長王立群表示，為了公平、公正辦理純網銀審查，金管會已針對純網銀審查會設立訂定四大要點。

首先，純網銀審查會屬任務型編組，在審查前成立，完成審查事宜、並由金管會核准純網銀設立後解散。

其次，審查會委員共有 9 名，其中 5 名為金管會代表、另外 4 名為外部專家、學者。王立群說，審查細項包括子項目與比重、評審標準及審查機制；純網銀申請審查；評審標準、審查過程，與審查結果有關事項建議。

第三、為避免潛在利益衝突，因此純網銀申請案如涉及審查委員本人、配偶、三等親以內血親、或二等親內姻親利益，不得擔任審查委員。

第四、審查委員本人與配偶近 3 年不可與純網銀團隊或關係企業有僱傭等實質利害關係；而審查委員本人在接獲申請案資料起，2 年內也不得擔任經核准成立的純網銀預定董監事、經理人，或其他有實質控制力之人。