雲品1月營收創同期新高 2月多連假 營運表現看俏

在併入君品加持下，雲品 (2748)1 月營收創同期歷史新高，達 2.68 億元，年增 83%。雲品指出，旗下君品、頤品、頤璽宴會廳在今年 1 月承攬工商尾牙及婚宴活動，加上日月潭雲品與台北君品酒店 1 月平均住房率達 80%，隨著 2 月份續接春酒等宴會活動及農曆春節連假與和平紀念日等重要連續假期，將帶動第一季國旅市場與國際旅客之龐大商機、創造整體動能表現。雲品表示，由於 1 月適逢尾牙與婚宴旺季，君品酒店加入營運陣容後，雲品國際承攬大型宴會場次提升，其中更不乏許多上市櫃公司在南港展覽館、世貿中心等外部場地的大型忘年晚會，因而帶動 1 月份營收暢旺。



此外，雲品也提到，政府於 1 月起推動的擴大暖冬補助方案，在不影響平均房價原則下，進一步帶動君品酒店與雲品溫泉酒店平日住房率。未來，因農曆過年假期高達 9 天，將有更多旅客入住集中於 2 月，同時連帶著企業大型春酒活動將於 2 月中下旬發生，將有助雲品第一季整體營運表現。



展望 2019 年第一季，雲品維持審慎樂觀看法，於今年以「值得」為主題推廣日月潭的主題性旅遊，例如目前熱賣超過 200 筆訂單的「金豬發懶」一泊五食全包住房專案，以及與 BMW 合作的試乘住房方案，將持續帶動雲品溫泉酒店的主題式旅遊。由於日月潭雲品溫泉酒店為自有土地經營，蘊含豐富的溫泉資源並結合日月潭山光水色，在農曆春節假期期間，日月潭雲品溫泉酒店住房率更是幾近全滿，有助於提升整體集團獲利能力。