寒舍旅展業績破億 六福、雲品線上旅展業績俏

今為 ITF 台北國際旅展最後一天，各家業者紛紛祭出優惠搶市，希望在最後一天展期全力衝刺業績，也激勵今日觀光類股股價全數上揚。寒舍 (2739) 目前旅展業績已達 6000 萬元，再加上線上旅展助攻，營業額共計已突破億元。寒舍表示，總計目前現場旅展營業額創下 6000 萬元業績，加上線上旅展銷售，業績已破億元。其中，餐券銷售排行榜以《探索廚房》自助餐券，現場及線上熱賣累積銷售超過 3 萬客穩佔冠軍寶座，《十二廚》自助餐券累計銷售直逼 2 萬客，而寒舍艾麗 LA FARFALLA 自助餐券，亦漲破 1 萬客；住宿券黑馬當屬礁溪寒沐，狂賣超出 3000 間。



此外，寒舍提到，今年因線上旅展購物車整併服務，讓業績表現不輸現場旅展，預計今日現場旅展結束後將登上另一波線上搶購高峰，豐富多元且可自由運用的自助餐券是旅展期間買氣最旺的主力商品。



而六福 (2705) 指出，截至週六為止，含線上早鳥及現場整體業績達 1,800 萬元，業績較去年表現持平。而為了衝出最後業績，六福推出多項展場專屬優惠，包含住宿券推出加碼升等、餐券買 10 送 1 張的快閃，其中熱賣商品以六福莊住宿券及台北六福萬怡酒店的敘日自助餐券、六福村家庭四季無限玩樂護照最受青睞，線上旅展則佔整體業績 6 成之多。



雲品 (2748) 則提到，旅展首日業績相較去年表現持平，其中以「君品主廚精選牛排饗宴餐券」展現銷售力道，現場有六成的民眾是特地來購買牛排券，今年台北旅展四天展期巧遇選舉，線上旅展的銷售實力可望成長。