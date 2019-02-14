〈穩懋法說〉Q1淡季+終端需求弱 營收估季減17-19% 毛利率25.59%

穩懋 (3105-TW) 今 (14) 日召開法說會，同步公告 1 月營收 12.57 億元，月減 12%、年減 23%，公司預估，第 1 季營收估計季減 17-19%，毛利率則預估與去年第 3 季 25.59% 相當，不過公司依舊看好 5G 跟 3D 感測帶來的商機。

穩懋表示，第 1 季通常為傳統淡季，加上終端需求不振效應下，營收預計將季減 17-19%，同時可能因產能利用率下降之影響，毛利率預計約與與去年第 3 季 25.59% 相當。

全年來看，穩懋認為「是充滿期待，也是充滿挑戰的一年」，期待部分是指 5G 世代來臨，公司表示，今年 5G 手機即將問世、部份國家 5G 也將商轉，目前也有多個與 5G 手持式裝置、基礎建設相關的研發計畫以及客戶認證正在進行。

而穩懋看好今年另一動能則是 3D 感測，公司強調，目前在手持式裝置 3D 感測及光電元件上，有更多的技術發展及客戶在進行佈局中，都將會是今年的動能。

至於挑戰方面，穩懋表示，除了貿易戰外，目前各國 5G 時程不一，短期內基礎建設未到 位，市場普遍認為今年 5G 發展將處於非常初期的階段，普及率應該還很低。

加上在新舊通信規格交替之際，恐導致 4G 智慧手機需求成長趨緩，也是另一大挑戰。