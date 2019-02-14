貿易談判樂觀、陸進出口數據勝預期 油價觸及2019新高

美中貿易談判前景樂觀、中國 1 月進出口數據優於預期，激勵今 (14) 日油價走揚，布蘭特原油觸及 2019 年新高(每桶 64.43 美元)。

台北時間週四下午 4 點 47 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.49%，至每桶 64.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.11%，至每桶 54.50 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，都將與會。

美國總統川普日前表示，美中貿易談判進展順利；梅努欽亦稱，目前為止，一切順利。

據悉，川普正在考慮，將貿易戰休兵期 (原定 3 月 1 日為最後期限)，延長 60 天。

另一方面，中國稍早公布 1 月進出口數據，出口年增 9.1%，優於市場預期；進口年減 1.5%，但減幅低於預期。

1 月中國原油進口量，年增 4.8%，平均每日進口量為 1003 萬桶。連續第 3 個月超過 1000 萬桶。

貿易談判前景樂觀、中國進出口數據勝預期，緩解了全球經濟成長趨緩，將影響原油需求的擔憂情緒。