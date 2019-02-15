【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國去年底零售銷售數據意外的疲弱，同時美中貿易談判缺乏重大進度，加上今日白宮證實美國總統川普將宣布進入緊急狀態，亞股在連漲數個交易日後在週末前賣壓四起，台股今日跟隨亞股走跌，權重股大都疲軟，不過台積電力守平盤，指數相對有撐，收盤下跌 0.24%，守住萬點關卡。

《國際金融市場焦點分析》

新一輪高階美中貿易談判進入第二天，但目前傳出的消息顯示雙方進展有限，雖然川普立場軟化表示可能延長 60 天談判期限，但是市場開始擔憂仍舊難以達成協議，加上昨日美國零售銷售數據創下近九年最糟表現，也暗示經濟放緩的程度可能超出市場預期，今日亞股全面下挫，上証指數今日開低走低，在券商、銀行、保險以及白酒等權重股領跌下，指數重挫失守 2700 點，A50 期貨則是大跌逾２％。

《國際商品市場焦點分析》

美國商務部公佈之之零售銷售數據顯示，美國零售月減少 1.2%，創下近 9 年以來最大單月跌幅，使得市場對於美國消費成長力道能否持續出現疑慮，加上美國庫存偏高疑慮打壓市場風險偏好，導致昨日輕原油期貨於美股開盤期間走跌，不過在輕原油價格下跌至 53 美元附近，低接買盤進入，推動昨日輕原油期貨由黑翻紅，收盤上漲 0.95%。

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