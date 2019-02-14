三家純網銀押寶黃道吉日 全數完成送件申請

三家純網銀包括：中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、LINE Financial(台灣連線金融科技公司)和台北富邦銀行為主的 LINE Bank、以及樂天、國票團隊的「樂天國際商業銀行」，趕在今 (14) 日黃曆上與商業相關的黃道吉日，均已完成向金管會送件，金管會表示，預計將於今 (2019) 年 6 月底前公布 2 家核准名單。

金管會在去年 11 月 14 日公告申請設立純網路銀行的相關事宜及書件，並公告自去年 11 月 16 日起受理業者申請設立，受理申請時間為期三個月，也就是截至明天 (2 月 15 日) 止。

金管會表示，3 家純網路銀行的發起人在日前就已經報送預定銀行名稱，包括：「連線商業銀行 (LINE Bank)」，發起人為台灣連線金融科技股份有限公司、台北富邦商業銀行等；「將來商業銀行」發起人為中華電信、兆豐銀行等；「樂天國際商業銀行」發起人為日本樂天銀行株式會社、國票金，形成 3 搶 2 局面。

雖然明天才截止，但今天是黃道吉日，金管會表示，3 家公司今天都由預訂總經理親自抱了一大箱申請文件親赴金管會完成遞件申請，分別為：LINE Bank 預定總經理黃以孟在上午搶得頭香，將來銀行預定總經理梅驊、樂天國際商銀則是一個日本人陸續於下午送件。

LINE 龐大使用客戶成優勢

LINE 領軍的 LINE Bank 純網銀籌備團隊歷經換將，今年 1 月從第二大股東台北富邦銀行找來金融業資歷豐富的黃以孟擔任 LINE Bank 籌備處執行長。

LINE Bank 擁有龐大的使用客戶是一大優勢，而籌備團隊的股東結構涵蓋數位行動、金融服務、電信資通訊 3 個領域，包括 LINE 旗下事業體 LINE Financial 台灣持股 49.9%，台北富邦銀行持股 25.1%，中國信託商銀、聯邦銀行及渣打銀行各出資 5%；電信業的台灣大哥大、遠傳電信各持有 5%。

黃以孟今天表示，台灣是 LINE 在亞洲佈局中非常重要的市場，我們也依規劃如期在申請截止日前送件，具體展現對台灣市場的承諾與信心；接下來會引進各式金融科技，持續投入資訊系統開發與金融科技的人才培養。

黃以孟強調，LINE 期待以新思維，透過新興科技為全民提供安心的個人金融場景體驗，重塑客戶與銀行的關係。他說：「我們會透過用心傾聽消費者需求，成為具有特色的全民銀行，並藉由純網銀服務降低金融門檻，讓更多的消費者享受普惠金融帶來的便利性，也期望將台灣純網銀及金融科技成功經驗複製到其他國家。」

中華電攜手兆豐組國家隊 股東涵蓋最廣

將來銀行則在經歷花旗、PChome、悠遊卡公司臨陣抽腿風波後，中華電持股擴大至 41.9%，其他股東則有兆豐銀行 25.1%、新光集團 14%、全聯 9.9%、凱基銀 7%、關貿 2.1%；其中，新光集團分別由新光人壽持有 10%、新光銀行持有 2%、新光保全 1%、大台北瓦斯 1%，共計為 14%。

中華電信指出，三年轉型策略中，純網銀、5G、MOD 及創新應用等 4 大業務為主要發展方向，申設純網銀為強化台灣數位金融極具指標意義的一大步。

將來銀行籌備處執行長劉奕成表示，結合中華電信與關貿在資訊安全、系統建置等之專業，兆豐銀行、新光人壽及新光銀行、凱基銀行等金融業者在信用審核、反洗錢、內稽、內控、法遵等經驗，全聯實業所具備的客戶洞察、市場行銷等能力，新光保全與大台北瓦斯的多元生活數據等，各股東均為具有國際化視野，且深耕有成的台灣殷實企業，在符合主管機關的營運規範下，將來銀行在各種生活場景應用中，將有嶄新且符合民眾期待的服務推出。

樂天商銀為純金融隊

在純網銀 3 個戰隊中，以國票金控及日本樂天集團所組成的「樂天國際商業銀行」股東結構最為單純，國票金持股 49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡持股 51%，組成 100% 的「純金融隊」。

國票金董事長魏啟林表示，國票金將負責風險控管、法令遵循等工作；而樂天在日本有發展約 18 年的純網銀經驗，且是國際間少數獲利的純網銀，去年賺進近 1 個股本，將援引樂天在日本的經營經驗。

日本樂天則表示，樂天在台灣的業務已經拓展到信用卡、旅遊、跳蚤市場應用以及電子書等領域，台灣樂天的生態系統，已經形成以電子商務與信用卡業務為中心的強大生態體系，台灣成為日本樂天海外業務最重要的地區之一。

為了加強台灣的生態系統，日本樂天準備與國票金在台灣推出網路銀行服務，在獲得台灣金管會批准前提下，日本樂天銀行、樂天信用卡與國票金控，將會遵循必要的程序，在台灣提供純網銀服務。

金管會下周開箱審查 6 月底前釋出 2 張純網銀執照

金管會日前已公布 4 大審查項目，包括財務能力 (10%)、持股超過 10% 發起人及預定重要負責人適格性 (20%)、營運模式可行性 (40%)、管理機制妥適性 (30%)，審查分數最高前 2 名就能獲得執照。

金管會將於下周開箱審查，除非金管會要求補件，否則業者皆不能主動再補件；審查階段將分成兩部分，一部分是書面審查，另一部分是採面試，由各團隊預定的總經理領軍主要團隊成員進行面試。

純網銀審查會考官將由 9 人組成，其中金管會代表 5 人，最大可能會由金管會主委顧立雄親自領軍，另外 4 名委員由金管會外聘專家、學者共同組成審查會，預計將於 6 月底前公布 2 家核准名單。