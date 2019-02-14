散熱族群元月業績熱 雙鴻、健策激創新高 惟股價表現兩樣情

散熱族群元月營收出爐，近月股價大漲兩倍的雙鴻 (3324) 以 9.48 億元一舉創下歷史新高紀錄，較上月跳增 46.7%，年增率亦高達 40.6%。均熱片大廠健策 (3653) 元月營收則以 5.05 億元，月增 15.2%，年增率達 38.4%，同步刷新歷史紀錄。不過，週四 (14 日) 兩檔個股股價呈現兩樣情，元月業績激創新高的雙鴻出現利多出盡的格局，早盤跳空開低，最低來到 128.5 元，重挫 6.2%；健策則大漲逾 8%，最高達 95.3 元。



據悉，雙鴻本波業績強勁的表態，主要是以手機散熱大單進場有關，而顯示卡散熱模組則有新的 RTX 系列顯卡上市，出現新的動能。不過，雙鴻近日公告上季自結單月獲利情況，獲利高峰落在 10 月份，雖累計第四季 EPS 達 1.57 元，賺贏前三季，但市場顯然不甚滿意。



而健策則在 AMD 伺服器市佔率逐漸擴大之下，來自該客戶的伺服器均熱片訂單大增，且良率提升，有利後續獲利展現，另 ILM(處理器機構扣件) 業績也穩定攀升，今年展望樂觀。



此外，另一散熱模組大廠奇鋐 (3017) 也公告元月營收，來到 24.4 億元，月減 6.8%，年增率 10%，表現穩健。該公司近期新春開紅盤股價也補漲表態，三個交易日漲幅超過 16%。