秋雨擬處分林口廠 未來由台南廠、策略聯盟廠商貢獻產能

撐不住了！老牌印刷廠秋雨 (9929) 昨日決議處分林口廠，日後發展重心移回台南，北部部分產能由策略聯盟廠商支援。秋雨昨晚召開重大訊息記者會，發言人陳延暉指出，為活化資產將處分林口廠房及土地，此案已獲董事會決議通過，待今年股東會同意後執行。



秋雨總經理謝志達坦言，大環境變化衝擊印刷產業發展，部分客戶不再以紙張作為需求，隨著無紙化成為趨勢，為本業訂單帶來挑戰。



秋雨發跡台南，1980 年代進軍北部林口興建廠房，而後以海外子公司英屬維京群島秋雨開發 (B.V.I.) 成立上海廠。由於中國市場競爭激烈，上海廠至少連續五年處於虧損狀況，2016 年董事會通過，B.V.I. 百分百股權售予 United Win Intertnational Corporation，間接處分上海廠，撤出中國市場。事隔三年，林口廠也面臨處分命運。



謝志達強調，若將產能移往台南，對未來營運衝擊有限，日後也會因應業務需求，將北部部分產能移轉策略聯盟廠商支應。至於策略聯盟廠商為何，則未透露。



陳延暉表示，林口廠目前除作為自用，也將部分空間挪為出租，該廠包含土地面積約 3,700 坪，建物面積約 5,000 坪，依據去年第三季財報資料，總資產帳面價值為 3.44 億元。