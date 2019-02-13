兩性平權時代 7公股事業機構女性董事不到三分之一

兩性平權的時代，公股行庫董事男女比例還是有差，立法院預算中心報告指出，政府轉投資的 8 家公股行庫中，包括兆豐金、合庫金、華南金、彰銀、台企銀、中再公司與關貿公司的女性董事比例不到三分之一，預算中心建議，應增訂三分之一女性，保障女性權益。

根據行政院性別平等委員會推動「三分之一性別比例原則」，必需有三分之一女性的比例原則，儘管不具強制性，但由於公股行庫屬政府轉投資事業，其董監事派任具政策示範作用，預算中心建議，必須考量派用人員專業與能力外，也要遵循三分之一的比例原則。

預算中心指出，目前政府轉投資事業的 37 個事業中，包括兆豐金、合庫金、華南金、彰銀、台企銀、中央再保險公司、關貿網路公司等 7 家事業，部分公股董事是均由財政部派任，其女性比率卻低於三分之一。

其中，兆豐金 15 席董事中女性董事僅 4 名；合庫金 15 席董事女性董事僅 2 名；華南金 19 席董事只有 4 名女性董事；台灣企銀 15 席董事中女性董事僅 3 名；彰化銀席董事更沒有任何女性董事。

另外，中再公司 9 席董事中僅有 1 名女性董事；關貿公司 15 席董事中僅 3 席女性董事。

預算中心建議，為落實執行性別平等政策，訂定「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」建議增訂三分之一性別比例原則，並建議遵循該原則派任公股代表，以保障女性權益，以符合國際發展趨勢。



