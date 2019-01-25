〈財政部促參統計〉去年促參簽約金額破2300億元 年增2.4倍 台北市榮登地方招商王

民間參與公共建設投資意願熱度不減，根據財政部統計，去 (2018) 年民間參與公共建設簽約金額達 2373 億元，年增幅達 2.4 倍，創下近 8 年來新高，其中又以交通部招商成果最亮眼，以簽約 958 億元，奪下去年招商王寶座；地方政府則由台北市以 591 億元居冠。

根據財政部公布的統計資料，去年民間參與公共建設案件簽約金額共 2373 億元，比起前 (2017) 年簽約金額 971 億元，足足多了 2.4 倍。

進一步分析各單位的招商成果，中央政府前三名分別為：交通部 (958 億元)、財政部 (150 億元)、經濟部 (15 億元)；地方政府前三名分別為：台北市政府 (591 億元)、高雄市政府 (478 億元)、桃園市政府 (101 億元)。

財政部表示，去年簽約金額大案主要有，高雄市龍華國小舊址興建商辦、銀髮照護及出租住宅案 (375 億元)、桃園國際機場第二航廈管制區內 C 區 (340 億元)、D 區 (362 億元) 設置綜合免稅商店招商案、台北市南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案 (307 億元) 等。

根據財政部統計，從 2002 年到 2018 年 12 月底，民間參與公共建設簽約 1647 件，金額 1.54 兆元，契約期間減少政府財政支出 1.62 兆元，增加財政收入 8727 億元，並創造逾 26 萬個就業機會。

財政部表示，為積極引進民間參與投資公共建設，提升公共服務水準，將持續精進促參法制環境及民間參與公共建設投資平臺運作機制，主動走訪各機關辦理啟案與諮詢輔導，協助機關解決推動問題與開發潛在案源。