【日盛投顧】漲多震盪整理

◆盤勢分析

1. 因早盤傳出美國川普總統有意延長 3/1 的關稅期限，帶動亞洲股市震盪走高。周二台股跳空開出，但受制於台積電表現不佳，加上短線面臨半年線技術面反壓，指數衝高後拉回，隨即整日在平盤附近震盪整理，終場加權指數收 10,090.58 點，下跌 7.16 點，跌幅 0.07%。

2.OTC 指數早盤開高，盤中權值股 6488 環球晶持續推升，終場收 134.61 點，上漲 0.98%，維持沿五日線上揚的趨勢，續創近今年以來收盤新高，目前短天期均線呈現多頭排列，上方壓力為 140 點，下方支撐為 127.97 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收黑 K 線，盤中雖然未能站穩半年線，但仍有挑戰前波 10,148.75 高點契機。

(2) 量能：成交量擴增至 1386.00 億元，後續上漲仍須維持 1100 億元以上成交動能為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 39.42 億元；外資 + 34.04 億元、投信 - 4.54 億元、自營 + 9.91 億元。

矽晶圓、被動元件續強

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：矽晶圓 6488 環球晶 1 月營收維持高檔水準，加上近日法人回補買盤，股價連續兩日走高，帶動 6182 合晶、5483 中美晶強攻漲停，3532 台勝科收盤漲幅超過 5%。

(2) 被動元件：早盤日股被動元件大廠股價維持強勢，2492 華新科公布 1 月營收年增近五成，帶動 2327 國巨、2456 奇力新、3026 禾伸堂被動族群量出走揚。

(3) 主機板：2377 微星、2376 技嘉挾下半年 intel 與 AMD 新平台推出效益的挹注，配合今年現金殖利率高，吸引保守資金進駐，股價連續兩日上揚；顯卡廠 6150 撼訊、5386 青雲早盤爆量上攻至漲停。

2. 非電子類股

塑化：近期五大泛用塑酯走勢回穩，市場期待春節過後庫存回補需求，族群漲勢擴延，周三二線塑化廠 1304 台聚、1309 台達化、1314 中石化緩步上攻。