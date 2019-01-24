5G＋手機散熱需求增 法人估泰碩Q1營收有望年增近兩成

泰碩 (3338) 去年 12 月在 5G 散熱產品拉貨持續暢旺下，單月營收創下歷史次高紀錄，也推升第四季營收創下同期新高。而展望今年第一季，法人表示，除了 5G 散熱需求持續升溫外，因韓系手機大廠將發表新機，將帶動泰碩在手機散熱產品出貨轉強，有望推升第一季營收年增近兩成。法人認為，泰碩第一季在手機及 5G 基地台散熱產品出貨暢旺下，將可減少農曆春假工作天數減少對於營收下降的衝擊，整體第一季營收將有淡季不淡的表現，雖營收恐較上季下滑逾一成，但較去年同期則有望成長近兩成。



展望今年，法人指出，泰碩與中國中興合作密切，在 5G 基地台建置啟動下，散熱需求將逐步成長，而由於 5G 設備需要較大解熱瓦數，也將提升產品平均單價；而在手機部分，導熱管已於去年第四季開始出貨，由於韓國手機大廠採用新款熱管設計，看好今年拉貨動能將逐步提升。