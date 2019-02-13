偏光板供應吃緊 明基材1月營收11.84億元 創2015年10月以來新高

大陸 10 代線產能開出，帶動偏光板需求成長，惟陸系偏光板品質不如預期，訂單集中到明基材 (8215)，1 月營收 11.84 億元，月增率 5.09%，年增率 11.96%，創下 2015 年 10 月以來新高，呈現淡季不淡。偏光板多採用 TAC 薄膜做為偏光片，當中保護層以 PVA 膜為主，10 代線成了新增產能的主力，面板廠轉向以半成品(Open cell) 型式出貨，PVA 高吸水率容易翹曲的問題浮現，帶動 PET、丙烯酸等其他非 TAC 薄膜成長。



日、韓非 TAC 薄膜原料商節制產能，以及良率瓶頸問題，造成偏光板自去年以來供應持續吃緊，明基材 3 條產線一直處滿載的階段，去年 8 月以來，單月營收均維持 11 億元以上水準，年增率均有兩位數百分比。



全球偏光板仍以日東、LG 化學、住友化學、明基材、誠美材 (4960) 等為主要供應商，明基材 2016 年第三季結束掉南科產線後，目前擁有 3 條偏光板產能，2 條幅寬為 1.49 米、1 條幅寬為 2 米，全球市占率逾 5.4%。