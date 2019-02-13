太醫美國、中東訂單旺 1月營收創高 Q1挑戰年增二成

太醫 (4126) 公布 1 月營收衝破 2 億元，達 2.09 億元，創下歷史新高，較去年同期大增 35.2%，主要係美國、中東訂單延續，亞洲需求強勁，及部分春節提前拉貨效應。法人預估，第一季營收有機會較去年同期成長 2 成，今年營運將維持雙位數成長。受到工廠搬家影響，造成費用增加及生產損失，太醫去年上半年毛利率、獲利同步下滑，EPS 為 1.2 元。不過，隨著搬家完成，下半年起營運明顯改善，第四季營收衝破 5 億元至 5.08 億元，預估 EPS 超過 1 元，全年約 3.3 元。



太醫表示，美國客戶去年第四季集中出貨，推波全年業績成長達 4 成，今年首季拉貨力道延續，業績表現應可勝去年，而去年第四季取得出貨的中東標案，今年首季力道亦延續。另外，亞洲客戶需求亦強，包括日本、韓國都不錯。



除了外銷市場需求強勁，台灣市場也因農曆春節，客戶提前拉貨，推波 1 月營收達 2.09 億元，創下歷史新高，較去年同期大增 35.2%，法人預估，2 月營收因工作天數減少將下滑，3 月再回升，第一季營收有機會較去年同期成長 2 成，不排除有機會挑戰去年第四季的新高表現。