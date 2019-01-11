紅馬-KY去年Q4營收回溫 今年深耕兩大業務 力拚成長

紅馬 - KY(2928) 去年 12 月隨故鄉納稅及伴手禮業務進入聖誕節與日本新年送禮旺季，推升單月營收達 9 億元，月增 38%，年增 5%，重回成長軌道，也推升第四季營收達 21.34 億元，創歷史次高；去年全年營收則較 2017 年減少 6.14%，降至 59.94 億元。紅馬 - KY 表示，2018 年與大型企業合作推廣故鄉納稅業務有成，且納稅人申請故鄉納稅截止日期為每年 12 月 31 日，雖然日本總務省再度強調回禮率 30% 與回禮商品內容的規制，12 月份故鄉納稅營收仍較前一個月大幅成長 60%，且較 2017 年 12 月成長 5%。



紅馬 - KY 對 2019 年展望持審慎樂觀的態度，並指出，將持續深耕兩大利基型業務，整體營運可望成長。其中在故鄉納稅業務方面，2018 年由於日本政府對於回禮率 30% 與回禮內容的限制，導致整體市場陷入苦戰，2019 年將繼續推動與大型企業合作，並拓展多平台銷售管道，期待故鄉納稅事業回到 2017 年水準；在伴手禮業務方面，將從旅遊相關的 B2B 伴手禮業務拓展至廣大的 B2C 及年節送禮市場，2019 年伴手禮 B2C 業務可望進一步成長。