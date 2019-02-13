宏碁去年全球PC市佔晉升第四 Chromebook上季蟬聯冠軍寶座

PC 品牌大廠宏碁 (2353) 銷售再傳佳音，根據 IDC 最新資料顯示，該品牌全球 PC 出貨量在 2018 年全年排名第四、Chromebook 蟬聯第四季冠軍。宏碁 PC 在 2018 年全球市佔為 6.94%，其中在美國市場年成長率以 18% 大幅超越業界的 3%。宏碁指出，此個人電腦定義包含 Windows 及 Chrome OS 平板、二合一筆電及工作站。



在 Chromebook 市場方面，宏碁 2018 全年出貨成長達 31%，亦優於業界均值的 26%，其中，第四季在非美國地區更以高達 55% 的成長率，蟬聯全球 PC 品牌銷售冠軍，表現突出。



宏碁近日在新春團拜時，董事長兼執行長陳俊聖看好今年核心事業包括 Chromebook 與電競、商用電腦的銷售將持續成長，新事業方面則將繳出成績單，並成立新品牌搶攻商機，旗下轉投資今年也會有 IPO 計劃，今年將以核心事業與新事業開啓「雙重轉型」策略。