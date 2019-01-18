〈上銀尾牙〉卓永財看今年營運 「是很興奮的一年」

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 今 (18) 日舉辦集團尾牙，上銀董事長卓永財表示，下半年在市場庫存去化告一段落後，營運將會優於上半年，但也坦言今年營運要成長不容易，「覺得很興奮也充滿鬥志」，美中貿易戰雖使產業飽受衝擊，但也能藉此展現實力，盼今年營運適度成長，目標為營收年增率達雙位數。

展望今年，卓永財維持去年 12 月看法，認為今年第 1 季受到大環境需求趨弱，加上淡季影響，營運將較去年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，且目前已看到東南亞地區需求明顯增加，預期下半年在市場庫存去化告一段落，產業轉型或遷產線到東南亞的新設備需求帶動，營運表現可望優於上半年。

不過，卓永財也坦言，今年營運具挑戰，要成長不容易，「覺得很興奮也充滿鬥志」，美中貿易戰雖使產業飽受衝擊，但上銀歷經過去幾年的充分準備，可藉此展現自己的實力，盼今年營運能適度成長，目標為營收年增率達到雙位數。

上銀多年來持續耕耘新產品，卓永財指出，今年營運的主要成長動能，將來自智慧型螺桿、C 軸與 AC 軸解決方案，及力矩滑軌等新品，其中，智慧型螺桿在佈局 8 年後，已進入量產階段，預計第 2 季初出貨至德國，今年底前還會再推出機器人關鍵零組件新品，而工業機器人、半導體設備等需求仍持續成長。

至於今年資本支出方面，卓永財預估，集團整體資本支出將與去年水準持平，並積極在海內外擴充廠房，中國蘇州二期近期會發包，嘉義大埔美二期今年動工，雲科三期年底或明年初完工，義大利新廠本季會決定廠區地點，而日本神戶新廠下半年可望發包，已為集團年營收邁向 600 億元做足準備。

此外，上銀轉投資公司大銀微系統今年營收可望年增逾 18%，營收規模挑戰 1 億美元，大銀雲科廠今年下半年將完工，該新廠主要負責機械零件加工，預計明年底投產，去年底也在新竹鳳山工業區購入逾 5000 坪的土地，以因應未來業務需求。