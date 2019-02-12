投資者回歸 亞洲美元債需求量創出11個月最高水平

亞洲美元債需求 1 月份出現反彈，由此成為一個再清晰不過的跡象，表明投資者已經將 2018 年使其驚慌失措的市場動盪拋到了腦後。

彭博彙編的現有最新統計數據顯示，1 月份亞洲 (不包括日本) 美元債券認購量與實際發行量比升至 4.3 倍，創出了 11 個月來的最高水平。同期高收益債券的認購比例達到了 4.1 倍。

這一需求的復甦出現在聯準會立場趨向鴿派和中美達成貿易協議成為可能之後。與此同時，在該地區公司債創出了十年來的最差表現後，更多的基金和銀行也看到了其中的潛在價值。亞洲投資級債券與高收益債券的殖利率差上個月也創出了 2016 年來的最大減幅。

「鑒於聯準會立場已更趨鴿派，我們預計亞洲美元債殖利率差還會進一步縮小，」瑞穗證券亞洲董事總經理 Mark Reade 說。「這種情況下，亞洲一級市場重新煥發活力指日可待。」

中國地產開發商卷土重來，1 月份債券發行量達到了 110 億美元。現有最新統計數據顯示，其債券發行的認購比例高達 4.1 倍，創出了八個月來的最高水平。

伴隨中國投資者的涌入，加之除了中國開發商以外其他發行人的債券發行乏善可陳，「1 月初以來亞洲高收益債價格的上漲致使其殖利率差縮小了將近 250 個基點，」澳盛銀行信貸策略主管 Owen Gallimore 說。

Gallimore 預計，再融資需求會致使債券發行量繼續增加，而估值上的吸引力也會進一步刺激投資者對中國開發商離岸債券的需求。

收費公路運營商及開發商路勁上個月規模 4 億美元的債券發行受歡迎程度最高，認購比例高達 10.3 倍，其次是 Korea Midland Power Co. 發行的 1.5 億美元三年期債券以及正榮地產 1.5 億美元的債券發行，後者周一剛剛確定了新一批規模 2.3 億美元債券發行的價格。