前三季獲利優＋庫藏股加持 森鉅股價逆勢走揚

森鉅 (8942) 第三季在美元匯率加持下，獲利表現優於市場預期，且毛利率、營益率較上季雙升，第三季淨利 3.25 億元，毛利率 38%，營益率 28.44%，EPS 1.93 元；前三季淨利 10.23 億元，毛利率 37%，營益率 25.99%，EPS 6.15 元。法人指出，森鉅去年對旗下持股 50% 的子公司安森進行資產減損，認列約 4.4 億元的資產減損，導致全年轉為虧損，今年則因提列資產減損，獲得稅賦減免約 1.3 億元，將於第二到第四季之間平均認列，可降低全年稅率，有望推升全年每股獲利重新站回 7 元以上水準，然 2019 年則無此項優惠，將使稅率恢復正常水準。



此外，森鉅也公告實施第七次庫藏股，預計於今 (6) 日起到明年 1 月 5 日止，買回 5,000 張庫藏股，買回區間價格為 50~90 元，公司股價低於區間價格下限，則將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為 3.01%。



而在第三季財報加持及庫藏股助威下，森鉅今股價開盤即大漲逾 8%，最高來到 63.9 元，後漲幅收斂，但盤中仍維持近 6% 的漲幅。