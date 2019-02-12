上海商銀、信驊、國巨、美時、敬鵬

上海商銀 (5876)：台股在全球標準型指數，新增上海商銀 1 檔成分股，早盤價量齊揚，爆出逾 3 萬多張大量，盤中最高觸及 46 元，擠下富邦金(2881) 及國泰金(2882)，躍居金融股的新股王，外資已提前卡位，目前外資持股直逼 5 成。

信驊 (5274)：公布 1 月合併營收 2.08 億元，月增 33.7%，年增 12.05%，法人預期，全年營收仍可維持逾一成的增幅，去年前三季 EPS 達 15.19 元，外界關注去年獲利挑戰賺近兩個股本，以及股利分派政策，股價開高挑戰年線及 700 元關卡。



國巨 (2327)：日本被動元件廠第二季展望呈正向，高盛首評給予國巨「中立」，目標價是 344 元，儘管法人對今年 EPS 預估落差甚大，但至少有賺 3 個股本以上的實力，以目前股價來看，本益比不高，因此短線走強，領漲被動元件族群。



美時 (1795)：攜手艾威群，宣布治療血癌之學名藥 LENALIDOMIDE 已於歐洲部分市場上市，全球市場今明兩年將逐步於全球上市，美國預估 2020 年以前將取得藥證，未來營運成長可期，股價跳空一度創下 97.5 元波段新高，漲幅逾 6%。



敬鵬 (2355)：全球車用 PCB 龍頭，大陸傳出 5G 自動駕駛首度試點，預期今年第一季產能將恢復平衡，第二季車市有機會反轉，營運也可望跟著反彈，股價開高走高，飛越年線之上，一度攻頂 41 元，不甩外資連日賣壓。