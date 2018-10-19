〈人物側寫〉上海商銀董座榮鴻慶 見證兩岸三地金融發展史

高齡 96 歲的上海商銀 (5876-TW) 董事長榮鴻慶，見證了兩岸三地金融發展史，更率先帶領台商敲開在對岸的金融大門，榮鴻慶在金融業內貢獻半個世紀，今年從行政院院長賴清德手中接下「金融奉獻獎」肯定，今 (19) 日更帶領著百年老字號的上海商銀隆重上市，創了 15 年以來最大規模市值的上市案。

上海商銀 1915 年創立於上海，創辦人陳光甫為上海資深銀行家，榮家於 1920 年入股，事業版圖從紡織、麵粉跨足金融業，1949 年國共內戰後，隨中華民國政府播遷台灣。

榮鴻慶在上海商銀擔任董事已經超過半個世紀，可說是台灣最資深的銀行家，1965 年在台灣復業的上海商銀，初期作風保守，一直到 1983 年榮鴻慶擔任副董事長後才開始改變上海商銀的經營作風轉為積極穩健，在國內廣設分行，擴大經營規模，購置新總行大樓，奠定更紮實穩固的營運根基。

1991 年榮鴻慶擔任董事長，更帶領該行邁向新里程碑，從他開始上海商銀才開始在台灣廣設分行，除持續於都會區增設分行，也配合政府政策前往金融服務欠缺地區設立分行，到偏鄉設點落實普惠金融。

1923 年出生的榮鴻慶，生肖屬豬，因此特別喜愛蒐集與豬有關的收藏品，上海商銀為求年輕化，2006 年時推出的吉祥物，就是可愛的粉紅豬 pukii。

上海商銀除了在國內穩紮穩打，在榮鴻慶的運籌帷幄下，也布局亞太，設立了三家海外分行及三家海外辦事處。尤其榮鴻慶可說是見證了兩岸三地金融發展史，率先帶領台商敲開在對岸的金融大門，在他引領下的百年老字號上海商銀，透過交叉持股的優勢為員工、股東和客戶創造三贏。

所謂「交叉持股」，就是上海商銀以特殊的控制股東身份，持股香港子行 57.6% 股份，香港子行則持有中國大陸的上海銀行 3% 股份，此種絕無僅有的「滬港台金三角」的相互交叉持股關係，為上海商銀建構獨樹一幟的獲利模式，也因此，該行有 50% 以上的年度獲利皆為海外據點貢獻，這也羨煞國內銀行業。

最近中央銀行公布上半年本國銀行的平均員工獲利貢獻統計，上海商銀名列第一，其每年配發的股利也有不錯的報酬率，之前連續 8 年配發現金股利 1.5 元，今年更因為「法定盈餘公積超過資本額」，成為有史以來，市場第一家突破現金股利發放魔咒上限的銀行，配發出 1.8 元現金股利。

不但獲利佳、配息傲人，上海商銀今天的股票上市掛牌，也是榮鴻慶一手所推動，將上海商銀推上新的里程碑。此外，榮鴻慶也非常照顧員工福利，已連續 9 年都為員工加薪，上海商銀堪為幸福企業。