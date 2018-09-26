旭源擴充印尼生產規模 營收貢獻逐月攀升

飲料包材廠旭源 (8421-TW) 受惠國內需求，以及巴西、印尼廠業績挹注，8 月營收 1.24 億元創新高，下半年可望持續成長；旭源也看好海外市場如印尼業績貢獻度攀高，決議持續取得土地進行新廠設置，預計明年正式動工興建。

旭源 8 月營收快速成長 達 1.24 億元，月增 5.83%，年增 12.51%，為今年月營收連 3 個月站上 1 億元。累計前 8 月營收為 8.24 億元，年減 3.7%，9 月營收雖然較 8 月微幅下滑，仍維持於高檔。同時，旭源在尼印地區強大需求帶動下，將對印尼生產線加碼投資 3000 萬元，在原有 3 條生產線之外將再擴充 1 條印刷線，有助在當地的包裝產品供應量及市場占有率。

旭源主管指出，該公司印尼產線業績貢獻逐步走高，因此決定另覓地擴充產能，目前取得土地後，將進行施工的規劃，全面動工時間將在 2019 年。

目前包括宏全 (9939-TW) 及旭源等飲料包裝業者，除台灣本地市場，都進一步發展海外事業，宏全一舉囊括亞洲地區重要市場並發展自有品牌飲料產品，甚至打入非洲地區市場，而旭源包括巴西、印尼等具有人口紅利的地區，也成該公司業務發展重點。

目前旭源在巴西及印尼均有設廠，且具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，計畫擴大兩地營運，旭源飲料收縮膜包材已打入統一 (1216-TW)、黑松 (1234-TW) 等品牌大廠的供應鏈，今年收縮膜營收比重，可望較去年占營收 10% 再向上成長。旭源同時也在彩色積層袋包裝產品及機能性材料的領域擴大經營範圍，包括應用於美容、食品及生技產品包裝上。

旭源今年上半年營收為 5.88 億元，毛利率 20.43%，稅後純益 2758 萬元，已超過去年全年的 784 萬元稅後純益，年增率並高達 25.5 倍，每股純益 0.52 元。法人估計其全年營收約在 12 億元，但獲利將明顯提升。