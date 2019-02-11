台股盤後－台積電領軍 豬年開紅盤收盤站穩萬點

在台積電領軍攻漲下，台股今 (11) 日豬年開紅盤開高走高，包括 IC 設計、矽晶圓、被動元件與光學族群等今天都有亮眼表現，終場上漲 71.99 點，重新收復萬點大關，加權指數收在 10004.25 點，成交量 1319.69 億元。

春節期間美股上漲，主要亞股也跟著沾光，除日股今日休市，包括韓股、陸股上證指數、港股恆生指數全都上漲，台股主要權值股台積電 ADR 春節期間也大漲 4%，台積電今日開紅盤大漲 7 元、漲幅逾 3%，帶動加權指數盤中一度大漲百點，但萬點仍有賣壓出籠，指數略下修，惟大盤指數仍守住萬點。

今日盤面主要以半導體、光電、生技醫療與電子電機類股表現較出色；塑膠、油電燃氣、航運、百貨與觀光則相對疲弱；以族群類股細分，包括 IC 設計、矽晶圓、被動元件與光學族群表現較為亮眼，相形之下，金融類股表現則略為無力，多在平盤上下震盪。

IC 設計族群股價表現也強勁，包括神盾、台表科、M31、泰詠股價今日全數攻上漲停，其中神盾可望吃下光學指紋 IC 訂單，長線業績可期，股價今日大漲 10%，股價收在 220 元；台表科同樣跳高漲停，股價收在 50.6 元創歷史新高。

矽晶圓群中在買盤挹注下也有不錯的表現，其中嘉晶盤中股價也直攻漲停，大漲 9.95% 以 51.4 元作收，合晶與中美晶今日分別上漲 2.84%、1.71%。

被動元件族群，包括國巨與華新科旗下子公司今日股價都有不錯表現，國巨子公司智寶上漲逾 3%，股價收在 43.1 元；華新科子公司得信昌電也有 1% 以上的漲幅，股價收在 62.8 元。

分析師指出，台股今日開紅盤在美股上漲加持下，重新收復萬點關卡，主要透過電子、半導體族群撐盤，後續是否仍保持萬點行情，甚至進一步上攻，要看量能是否可有效放大，如果量能仍擴大至 1600 億元，或有機會進一步挑戰去年 12 月 3 日波段新高 10148 點。