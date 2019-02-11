中國LCD電視出貨量躍居全球第一 韓國仍保有技術優勢

根據 IHS Markit 2 月 10 日公布的一份報告顯示，去年前三季，全球液晶電視出貨量共計 1.541 億台，其中，中國占 31.9%，達 4866 萬台，韓國則占 30.6%，達 4458 萬台，意味著中國首度在液晶電視出貨量超過韓國，奪下全球第一的寶座。

特別的是，中國在去年第三季市場比重已升至 34.7%，擴大與韓國之間的差距。而在 2017 年，韓國的市場比重為 32.4%，中國則是 27.2%。

去年前三季液晶電視出貨量，排名第三的為日本，市占 14.6%，達 2219 萬台；第四為歐洲，市占 2.8%，達 421 萬台；美國排名第五，市占 2.4%，達 358 萬台；台灣則位居第六，市占 1.9%，達 290 萬台。

以個別廠商來看，TFT-LCD 面板部份京東方的市場比重達到 23%，遠遠超過 LG Display 20%。至於，群創和友達分別以 17% 和 15% 的市場比重名列第三和第四，以 8% 的優勢擊敗 Samsung Display。

IHS Markit 在報告中提到，2017 年，中國在液晶電視面板出貨量超過韓國，去年則在液晶電視出貨量上超過韓國，顯示出中國在面板產業的快速成長下也連帶刺激到電視市場。雖然目前 Samsung 和 LG 仍是全球電視市場的前兩大廠，但中國廠商在電視市場上要超越只是時間問題。

圖: AVC

這個結果並不意外，韓國兩大廠早在多年前就淡出 TFT-LCD 領域，轉往研發新一代顯示技術，朝向更高毛利的產品邁進。中國廠商雖然以量稱霸，但在質的方面，距離韓國廠仍有一段差距。

業內人士就表示，Samsung 和 LG 未來將以 QLED 和 OLED 技術，在大型 UHD 高階電視市場中領先。

2018 年第三季，價格超過 2500 美元的電視市場，Samsung 市占為 48.2%，至於 75 英吋或以上的超大型電視市場 Samsung 的市占高達 54.1%，Samsung 已連續 49 季保持在全球電視市場的龍頭地位。此外，Samsung 將 8K 超高清 QLED 電視視為主打項目，以保持其在全球電視市場的第一大地位。

至於，LG 的 OLED 電視出貨量從 2016 年的 66.6 萬台增加到 2017 年的 118 萬台，截至去年第三季累積達到 105 萬台。市場預估今年 LG OLED 電視出貨量將能再創新高。

去年全球 OLED 電視出貨量從 2017 年的 160 萬台增加到 254 萬台，預估今年將達到 340 萬台。