台股盤前—開紅盤補漲行情可期 蓄勢挑戰萬點大關

台股狗年封關小漲 0.67 點，以 9932.26 點作收。法人指出，台股休市期間，美股四大指數累積漲幅達到 2% 至 6% 間，且近 10 年來，台股新春開紅盤漲多於跌，加上台積電 ADR 在封關期間累積漲幅達 4%，利空鈍化態勢明顯，可望領軍台股今 (11) 日開紅盤上演補漲行情，並挑戰萬點大關。

在台股 1 月 30 日狗年封關後，此期間美股四大指數漲幅介於 2% 至 6% 間，其中，費城半導體指數更上漲超過 4%，而台積電美國存託憑證 (ADR) 在台股休市期間，累積漲幅也超過 4%。

台股封關期間，美中貿易協商進度好壞參半，而美國代表團將於 11 日抵達北京，展開副部長級貿易協商，而到 14 日至 15 日，中國國務院副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將於北京展開高階貿易談判，雙方期待在 3 月 1 日之前達成實質性共識。

觀察盤面焦點，華航機師罷工今日將進入第 4 天，也是春節連假後首個開工日，將迎來電子業出貨潮，恐對貨運造成不小衝擊，其中，受衝擊最大的產業包括電子零組件、記憶體、PCB、手機等電子產品。貨運代理公司將緊急聯繫其他航空公司，將原本透過華航載運的貨轉出去，避免客戶出貨遭到延遲。

今年春節連假主力建商及代銷業者報佳績，遠雄集團再度達成 10 億元銷售目標，創意家銷售金額 3 億元，海悅熱銷案場來客與成交量增加約 2 成，新聯陽機構及甲山林機構案件來客數與成交量亦也增加。代銷業者表示，今年熱銷建案無論來客量或成交狀況，普遍增加約 2 成，其中，中低總價產品反應熱絡，高總價案則穩定去化。

分析師指出，台股休市期間，美股四大指數累積漲幅達到 2% 至 6% 間，台股期貨夜盤也在狗年封關日站上萬點大關，且近 10 年來，台股新春開紅盤漲多於跌，加上台積電 ADR 在封關期間累積漲幅達 4%，利空鈍化態勢明顯，可望領軍台股今日開紅盤上演補漲行情，並挑戰萬點大關。

不過，分析師也指出，美中貿易戰仍為影響台股開紅盤後，後續表現的關鍵因素，雙方將於 14 日至 15 日進行高階貿易談判，若談判結果不順利，恐將持續影響國際股市表現，也為台股後續表現增添不確定性。

