

◆盤勢分析

1. 美國總統川普表示在 3 月之前不會與習近平會面。1 月的聯準會政策會議將基準利率目標維持在 2.25% 至 2.5 %，聯準會未如預期「提前縮表」。美國 ISM 非製造業指數 1 月份自前月的 58.0 下降至 56.7，低於預期的 57.4。美國 1 月 ISM 製造業指數意外反彈至 56.6，優於預期的 54.2。農曆春節連假期間美股上漲，漲幅介於 2.14 至 5.35％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線及季線附近，壓力為半年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 10 日線附近，壓力為 133 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 80，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括 IC 封測、PA、矽晶圓、生技、電子零組件等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站回萬點之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

5. 部分客戶農曆年前拉貨，3008 大立光 1 月營收意外好，1 月營收為 33.46 億元，月增 4％，年減幅度 5％，也優於市場原先預期的年減 8～10％。不過市場也評估，受到淡季與手機客戶去化沈重庫存的影響，大立光首季營收可能僅有 85 億元上下，是 2016 年同期以來的最低水準。APPLE 於台股休市期間上漲，有機會為開紅盤的蘋概股打氣。

6. 電競市場火熱，加上近期輝達（Nvidia）中階顯示卡「2060」系列開始放量，在市場掀起一波「換卡潮」，供應鏈傳出，微星、技嘉、華碩等品牌廠，已對上游散熱相關業者擴大拉貨，有望帶動 3324 雙鴻、6230 超眾、6591 動力 - KY 等本季淡季不淡。5G 長線對散熱也將帶來新的需求。

7.5347 世界先進宣布將以以 2.36 億美元收購格芯（GLOBALFOUNDRIES）旗下新加坡的 Fab3E 八吋廠，此舉可望為世界先進每月新增 3.5 萬片產能，長線可為世界先進營運成長增添動能。

8. 聯發科（2454）2018 年成績單出爐，每股淨利 13.26 元，符合先前公司預期。聯發科執行長表示，公司將會持續改善行動運算成本結構，推動毛利率持續成長，2019 年目標平均毛利率將可望達 40％，睽違四年以來重返 40％水準，營收將力拚微增或持平。非手機晶片將為聯發科未來觀察的重點。

9. 隨著電動車持續熱銷歐洲，以及因應歐盟自今年 1／18 起，正式對中國電動車出口課徵 25％～80％反傾銷稅，自行車雙雄將分別在台灣、歐洲投資擴廠。9921 巨大 2019 年電動車產銷量將挑戰 50 萬台，年增三成以上；9914 美利達產銷量最高上看 22～24 萬台，年增六成以上。電動車仍為自行車雙雄營運成長重要推動力。

