紐約匯市—經濟紛擾 歐元接近兩週新低

歐盟委員會大幅下調對今明兩年歐元區經濟成長預估，主要因為其預估歐元區內幾個大型經濟體將受到全球貿易緊張局勢，及一連串國內經濟不確定因素的衝擊拖累，導致歐元兌美元走貶，進而帶動美元指數上漲 0.12%，收在 96.51。

圖: CNBC, 美元指數日線

英鎊

英鎊兌美元走勢較為震盪，收在 1.2948，升值 0.19%。

英國央行表示，由於英國脫歐的不確定性上升、全球經濟減緩，導致英國今年面臨 10 年來最疲弱的經濟增長後，英鎊出現大貶。

但由於市場期待英國在未來幾天的退歐談判中取得一些進展，帶動英鎊自盤中急速走升。

歐元

德國公佈 12 月工業產出意外下滑、全球貿易緊張局勢未緩和，加上歐元區部份國家債務不斷增加，導致歐元區幾大經濟體的經濟成長速度放緩，將連帶使得歐洲央行今年升息計畫產生變數，拖累市場對於歐元的前景。

因市場對於歐元區經濟成長前景的擔憂升溫，歐元兌美元走貶，終場收在 1.1338，貶值 0.18%。

針對歐盟悲觀的看法，多倫多 OANDA 匯市分析師 Alfonso Esparza 表示「歐盟基本上只是說明大家現在非常清楚的情況，即經濟明顯減緩」。此外，他也表示：「在這種情況下，所有事情可能產生一連串的連鎖反應，很有可能歐洲央行在今年不會採取任何行動」。

澳元

在前一天澳洲央行暗示將改變長期以來的緊縮政策傾向，拖累澳元兌美元大貶 1.66% 後，澳元兌美元周四走勢回穩，沒有太大波動。

