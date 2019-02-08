GoPro執行長：預計中國業務會成長 但生產將轉出中國

儘管世界第二大經濟體成長放緩，但運動相機生產商 GoPro Inc. 的執行長 Nick Woodman 仍將中國視為該公司的重要市場和成長機會。

「去年中國更具挑戰性，但我們仍然成功成長了 2%，」Woodman 周四接受彭博電視採訪時表示。「我們在中國設有銷售和營銷辦事處，也有經營業務，中國是我們重要的節點。」

來自亞太地區的銷售對 GoPro 來說是一個福音，泰國、南韓和日本的成長速度數倍於中國。在中國，消費者已經減少了所有購物開銷，從 iPhone 到空調不一而足。中國 2018 年第四季 GDP 增速為全球金融危機以來最慢，而且與美國的貿易鬥爭還在繼續。

為了避免潛在的關稅，GoPro 將把銷往美國的大部分相機的生產工作轉出中國。從第二季度開始，將轉移到墨西哥的瓜達拉哈拉生產。Woodman 表示，即使沒有關稅，該公司也會通過此舉來省錢。

「在中國做生意的成本越來越高，」Woodman 說。「將部分生產工作轉移到墨西哥有一些成本效益。供應鏈方面有好處。」

Woodman 補充說，「馬來西亞是一個考慮選擇，但最終墨西哥的基礎設施非常好。」

GoPro 周三公布不含特色項目的淨利為 4200 萬美元，結束幾個季度連續虧損的局面。銷售額成長 13%，達到 3.77 億美元；分析師預計 3.743 億美元。