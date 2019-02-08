駁拒絕協商 華航：機師工會要求過高窒礙難行

7 日華航機師公會表示交通部與華航協商破局，而華航則在晚間回應指出，去年八月起的協商，已達成第十三個月以飛安獎金的形式發放，為此華航每年增加 1.2 億人事成本，最後破局癥結在於桃園機師職業工會所提辛勞加給，索求過高且窒礙難行，經桃園市政府協調，近期華航認為仍有談判空間，但機師工會並不領情，表示所有條件都答應才願回談判桌。

有關機師職業工會所提疲勞航班改善方案，是以超過 8 小時 3 人派遣，超過 12 小時 4 人派遣的計算方式。華航指出，以勞基法設定的 8 小時工時來看待飛行組員，而非以目前全球通用，及台灣官方認可的 AOR（航空器飛航作業管理規則）標準派遣人力，沒有任何一家航空公司以勞基法為標準，華航目前的機師派遣，不僅合乎法令更優於法令，絕對無過勞疑慮。

華航表示，已於薪資架構設計時即將機師工作時間的特性納入規劃，然對於工會所提紅眼航班議題，華航仍願意針對派遣加給進行檢討。

華航強調，本次重啟罷工爭議關鍵是 21 項調解議題，任何後續協商應仍以 21 項為範圍，工會方面不宜任意增加項目，目前機師工會所提的訴求有與當初協議內容不同，由於工會對內談判條件及對外宣傳差異極大，包括協商中依然要求華航應對酒測條件讓步，令人無法接受，華航不排除一一公佈，釐清訴求正當性以昭公信。

華航主張，勞資雙方協商應本著誠信原則，桃園市機師職業工會在去年八月取得飛安奬金條件，即正駕駛每人每月多領取 1 萬元、副駕駛 6 千元，在桃園市政府、交通部的見證下和華航定約一年為期協商，工會及其每一個會員都有義務遵守這個約定，未達一年機師工會就片面中斷協商重啟罷工，若罷工成真導致航班取消，桃園機師職業工會及實際參與罷工的會員，必然不可免除民事賠償責任，以 2016 年空服罷工導致超過新台幣五億元損失的案例，違法罷工將面對巨額求償。民國 80 年間，復興航空飛行員怠工造成數千萬元損失，復興航空向法院提出損害賠償告訴並獲得勝訴，判決飛行員連帶賠償，說明民事責任是獨立存在。

華航再次強調從未拒絕談判，但拒絕工會以放寬酒測標準，以及影響公司基本生存的談判條件，及全盤答應否則不談判的零和賽局劇本，威逼脅迫要求華航為違法的罷工背書。

自農曆春節前機師職業工會提出罷工恐嚇，連日以不符事實的指控質疑華航談判誠意，談判之外的宣傳應本於事實，不應為達抗爭目的，醜化公司飛安包裝議題，除非工會的最終目的就是罷工，否則華航願意接受任何對企業有建設性的方案。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』