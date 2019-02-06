美股盤後—等待國情咨文 市場溫和收升

週一 (4 四) 交易，美股收高，S&P 500 連續第 5 日收升，係因投資者在等待川普總統晚間的國情咨文時，也持續評估企業獲利消息。

美股四大指數表現：

道瓊指數上漲 172.15 點，或 0.68%，收 25411.52 點

S&P 500 指數上漲 12.83 點，或 0.47%，收 2737.7 點。

那斯達克指數上漲 54.55 點，或 0.74 %，收 7402.08 點。

費城半導體指數上漲 6.25 點，或 0.48%，收 1300.13 點。

那斯達克指數要攀過 7431.50 才會正式脫離熊市。

市場動力

市場情緒依舊活躍，企業財報被視為正面。科技股領漲，雖然谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 公布財報後遭遇短期賣壓，因財報顯示成本上漲速度超過預期。

川普預計 9 點發表國情咨文，分析師認為投資者將比過往更加關注此回國情咨文，因為市場對中美貿易議題和美政府再次關閉的議題很敏感。目前邊境大牆的資金來源仍未達成協議，本月稍晚白宮須與國會民主黨人取得協議，以解決目前的政治僵局。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一與川普和美財長共進晚餐，但並未討論貨幣政策預期，「只強調政策路徑將完全取決於即將發布的經濟資訊，以及這對前景意味什麼。」

美國服務業 1 月擴張速度下降，ISM 非製造業指數 1 月份自前月的 58.0 下降至 56.7，低於經濟學家預期的 57.4，但仍屬於產業擴張的領域。

Markit 服務業 1 月份也自前月的 54.4 下降至 54.2。

分析師看法

E-Valuator Funds 投資長 Kevin Miller 表示，市場持續正面反映優於預期的財報，以及 Fed 新的鴿派前景，「我認為大家沒意識到 Fed 去年升息四次對市場造成多大壓力。」

然而，中美貿易爭端仍是美股上漲的阻力，但如果投資者真的獲得這方面的好消息，「你最好快進場。」他主張強勁的勞力市場強勁可支撐消費者需求，其形式將讓目前消費者需求的擴張持續至 2019 年後。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，投資者會密切關注川普的演說，積極探尋中美貿易談判的新進展，以及邊境安全議題，或更具體的邊境大牆細節，因上個月該邊境大牆的建築資金議題導致美政府部分關閉 35 天，為史上最久的一次。「一週多之後還有可能再觸發另一波。」

「大量媒體報導指出，川普考慮使用緊急權利來兌現邊境大牆的承諾，這可能是其平台，或至少有強烈意圖這麼做。」

焦點個股

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 普通 A 股自稍早疲弱走勢反彈上升 0.9%。Alphabet 雖然公布獲利優於預期，但投資者對公司支出激增大感意外。

雅詩蘭黛 (EL-US) 大漲 12%，係因該化妝品公司第二財季獲利和營收均優於預期，且上修全年預期。

Seagate Technology PLC (STX-US) 未能守住優於預期的財報公布後的漲幅，反而收低 0.9%。

Lumentum (LITE-US) 大跌 4.8%，係因該公司公布第二財季獲利遜於預期。

Ralph Lauren (RL-US) 大漲 8.4%，係因該公司公布第三財季獲利和營收優於預期。

Pain Therapeutics (PTIE-US) 重挫 11%，該公司發布一份不尋常的批評聲明，係關於近期與 FDA 開會討論其止痛劑羥考酮的濫用議題。

其他市場表現

日經 225 指數收低 0.2%，但多數亞洲市場如南韓、中國和香港則因農曆新年而休市。

歐股收高，泛歐道瓊 Stoxx 600 指數上漲 1% 以上。

原油期貨價格走跌、黃金期貨價格小幅收低、美元指數小幅上升。