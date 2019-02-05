能源盤後─WTI盤中一度來到2019高點

油價在週一 (4 日) 早盤一度飆升到 2019 年新高，但是由於中美貿易談判步調趨緩，紐約輕原油期貨 (WTI) 在收盤時下跌。

布蘭特原油期貨收高 0.08 美元，或 0.13% 至每桶 62.80 美元。

紐約輕原油期貨 (WTI) 收低 0.42 美元，或 0.76% 至每桶 54.84 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.0026 美元，貨 0.18% 至每加侖 1.4395 美元。

天然氣收低 0.07 美元，或 2.56% 至每一千立方公尺 2.664 美元。

WTI 在盤中一度來到 2019 年高點 55.75 美元，是 2018 年 11 月 21 日以來的最佳盤價。

根據彭博社報導，上週沙烏地的單月石油出口出現進兩年最低水準。1 月美國非農就業人數，出現超過預期的增長。聯準會維持利率不變，未來利率的調整步伐會更有耐心，促使美元與全球利率回落。

川普政府對委內瑞拉實施制裁，封鎖其石油交易。加上 OPEC 單月產量大幅下降，石油期貨維持上漲走勢。

根據貝克休斯 (Baker Hughes) 最新公布的數據顯示，美國目前有 847 個鑽油平台運作當中，較先前減少了 14 座，為 9 個月來最低數輛。

部分分析師對市場持樂觀態度，原因是 WTI 已從聖誕節前的毎桶 43 美元水準回彈。

瑞士能源諮詢公司 Petromatrix 董事總經理 Olivier Jakob 表示，「我們沒有改變對原油價格的看法，預計今年上半年會有所改善。沙烏地減少供應會產生更明顯的影響。對委內瑞拉的制裁，也會讓油價朝著同樣方向發展」。Jakob 補充，今年油價回升約 20%，如果繼續照目前的走向，美國石油鑽探價格可能會向上攀升。