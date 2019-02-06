能源盤後—油價走低 WTI收一週低點

週二 (5 日) 交易，石油期貨走低，WTI 收在近一週最低點，係因投資者評估全球能源需求，對上委內瑞拉政治危機帶來的支撐價格的消息。

Schneider Electric 全球商品分析師 Robbie Fraser 表示，OPEC 產油國與其俄羅斯等盟國的減產行動「持續為市場供應方增加順風，但同時貿易擔憂和全球需求增長普遍趨緩，似乎又將價格壓抑在低位。」

3 月交割的 WTI 原油期貨下跌 90 美分或 1.7%，收每桶 53.66 美元。根據 FactSet，這是最近月契約自 1 月 29 日以來最低收盤價。上週五高點登上 55.26 美元，是 2 個月半高點。

4 月交割的 Brent 原油期貨下跌 53 美分或 0.9%，收每桶 61.98 美元，週二稍早曾一度升至 63 美元以上。

Fraser 週二表示，「無論 Opec + 是否減產，市場都希望看到確切的證據顯示供需更加平衡，才會讓近期價格交易區間上升，因為開年來，美國原油庫存仍遠高於 5 年平均。」

「把這點放心上，再關注週二稍晚要公布的 API 供應報告，以及明日更確切的 EIA 報告。」

平均而言， S&P Global Platts 調查，分析師預期 EIA 公布上週 (2 月 1 日止) 原油庫存增加 370 萬桶、汽油和蒸餾油庫存各增加 170 萬桶。

《華爾街日報》週二報導，OPEC 官方表示，沙國與其波灣盟國正打算與俄羅斯領導的 10 國團體成立正式的夥伴關係，以管理全球的石油市場，官員表示，所有產油國會在 2 月 18 日當週討論此提案，但最終可能在 4 月的會議上敲定。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 認為，因為委內瑞拉的消息已經入價，所以近期內的石油可能會進一步走低。

「2019 年石油的需求前景並不好，加上頁岩油庫存增加與其他地區的競爭前景恐推動價格進一步走低。」

其他商品

3 月交割的汽油期貨下跌 0.4%，收每加侖 1.426 美元。

3 月交割的熱燃油期貨下跌 0.5%，收每加侖 1.898 美元。

3 月交割的天然氣期貨下跌不到 0.1%，收每百萬 Btu 2..662 美元，已是連續第 5 個交易日收低。