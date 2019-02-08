〈觀察〉公股行庫用Line圈粉 搭社群行銷牢牢黏住客戶

Line 已是現代人生活不可或缺的社群軟體，緊抓現代人對於 Line 的高度依賴，公股行庫除了不定期搭配節慶推出應景貼圖外，現在更將部分業務搬上 Line 官方帳號，透過社群力量行銷，試著更貼近消費者。

行動智慧裝置已是現代人隨身基本配備，尤其是人手一隻智慧型手機的年代，滑手機幾乎是每天一定會做的事，公股行庫近幾年除了順應趨勢推出專屬貼圖與用戶搏感情外，現在更將部分官網資訊搬上手機螢幕，強化行銷力道。

以公股行庫來說，三商銀近年來陸續成立 Line 官方帳戶，由自家專屬吉祥物擔綱演出，不定期的揭露銀行行銷訊息，並將信用卡資訊、即時匯率與智能客服等常用資訊搬上官方帳號，再搭配不定期的抽獎優惠，希望牢牢黏住客戶。

以彰銀為例，去年底新上線的 Line 官方帳號，提供信用卡優惠資訊、活動登錄、線上智能客服、行動銀行與線上貸款，此外，點入 Line 官方帳號還可立即查詢分行地點、匯率、ATM 據點等，讓客戶滑手機就能找到想要的訊息。

此外，彰銀還透露，計畫導入 LINE Business Connect 服務，客戶綁定帳號並完成身分驗證後，就利用手機與智能客服對談，並從中取得人化的資訊，擺脫過去客服冗長流程，提升服務品質。

銀行主管說，過去消費者想要找銀行產品、查利率匯率資料，通常要到官網層層點閱網頁，但現在只要打開 Line 就能迅速找到想要的服務與資訊，透過迅速與便利性，增加消費者黏著度。