華映緊急處分聲請獲准 重整聲請則遭駁回

面板廠華映 (2475-TW) 今 (1) 日公告，桃園地方法院已公告准許公司聲請緊急處分，自裁定公告起的 90 天內，債權人不得行使對華映的債權，且對華映的破產、和解或強制執行程序，應予停止。針對重整聲請遭駁回，華映則說，將會依法提起抗告。

華映先前因爆發財務危機，向法院聲請緊急處分與重整。華映今日公告表示，先前聲請緊急處分遭駁回後，向桃園地方法院提出抗告，今日在桃園地方法院「司法院網路裁判主文公告系統」中已公告，准許華映緊急處分的聲請。

裁定主文中並指出，自裁定公告日起的 90 天內，華映債權人不得行使對華映的債權，而華映對其所負的債務，也不得履行，但為維持營運所必要的履約行為，及支付繼續營業所必要的經常性費用，並依勞動基準法規定給付員工薪資、退休金、勞工保險費、全民健康保險費及資遣費者，不在此限。

且在這 90 天內，華映對其所有不動產、動產、債權 (含基金、衍生性金融資產、投資) 及其他一切具有財產價值的權利，除前項但書規定外，不得轉讓、設質、信託、租賃 (含出租、轉租)、和解、拋棄、設定、增加擔保物權或為其他一切處分或增加負擔的行為。

此外，自裁定公告日起的 90 天內，對於華映的破產、和解或強制執行程序 (含假扣押、假處分等保全程序，不包括執行名義的取得)，應予停止。

不過，針對聲請重整一事，華映表示，經證交所轉知法院裁定聲請駁回，將在收到桃園地方法院裁定後，依法提出抗告。