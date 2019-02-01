貴金屬盤後─Fed暗示停止升息 黃金收高9.70美元

黃金期貨週四收高，連續第四個月月線上漲。聯準會 (Fed) 週三維持利率不變，並暗示將停止緊縮貨幣政策，對黃金屬利多。

4 月黃金上漲 9.70 美元，或 0.7%，收於每盎司 1325.20 美元。黃金交易最熱絡合約本月上漲 3.3%。

3 月白銀上漲 0.9% 至每盎司 16.072 美元，本月上漲 3.3%。

聯準會 (Fed) 週三決議維持聯邦基金利率於 2.25% 至 2.50% 範圍不變。Fed 主席鮑爾說，央行在進一步升息前，將會具有耐心，並表示若有必要，將減緩縮減達 4 兆美元的資產負債表。投資人相信 Fed 的升息行動將暫時停止。

Fed 的決議使得美元受到壓力，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，今年升息的預期，已完全消退。下次行動較可能是降息。

但美元指數週四上漲 0.3% 至 95.599。

川普總統週四說，美國與中國在華盛頓舉行的貿易談判進展良好。但他不預期在他與習近平會面之前，會達成最終協議。該談話顯示，貿易仍具有不確定性。

此外，世界黃金協會週四公布報告，顯示 2018 年黃金需求上升 4% 至 4345.1 公噸。全球央行買盤上升至 651 公噸，創 50 年高點。

其他金屬交易方面，3 月銅收於每磅 2.785 美元，上漲 0.6%，本月上漲 5.6%。4 月白金上漲 1% 至每盎司 824.70 美元，本月上漲 2.7%。

3 月鈀金下跌 1.3% 至每盎司 1299.90 美元，但本月仍大漲 9.1%。