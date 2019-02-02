貴金屬盤後─經濟數據轉佳 黃金收低3.10美元

黃金期貨週五下跌。美國公布就業報告優於預期，供應管理協會 (ISM) 製造業指數反彈，為黃金帶來壓力。

但黃金連續第二週週線上漲，聯準會 (Fed) 暗示停止升息，中美貿易爭議仍具有不確定性，為市場支撑。

4 月黃金收低 3.10 美元，或 0.2%，收於每盎司 1322.10 美元，本週則上漲 1.9%。

美國就業報告顯示勞工市場強勁，但却不致影響聯準會 (Fed) 的耐心政策立場，該耐心政策使得黃金於 1 月大幅上漲。

美國公布 1 月新增就業達 30.4 萬人，分析師平均預估 1 月新增就業為 17.2 萬人。

1 月失業率上升至 4%，12 月為 3.9%。

1 月平均每小時工資上升 3 美分，或 0.1%，至 27.56 美元。

分析師說，就業報告並未改變 Fed 觀點，Fed 已預期勞工市場強勁。

1 月，黃金價格上漲約 3%，連續第四個月月線上漲，Fed 暗示停止緊縮貨幣政策，美元因而走低，支撑了黃金上揚。但股市上漲，則使得黃金漲幅受限。

分析師說，投資人預期三至六個月內，Fed 將放寬信用，黃金當能出現一波漲勢。

川普總統週四指出，將會與習近平會晤。中美貿易談判出現正面發展，則可能削弱黃金的避險需求。

3 月白銀下跌 0.9% 至每盎司 15.931 美元，本週收高 1.5%。3 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.773 美元，本週上漲 1.6%。4 月白金上漲 0.2% 至每盎司 826.70 美元，本週上漲 1%。

3 月鈀金收於每盎司 1313.60 美元，上漲 1.1%，本週則下跌 0.5%。