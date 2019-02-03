〈豬年產業景氣展望〉PCB廠技術升級待訂單發酵 Q2業績成觀察重點

美、中貿易衝突尚未解決， PCB 廠目前對 2019 年第 1 季景氣多保守看待，但整體而言，各廠技術升級、投入設備採購案仍不手軟，主要看上全球 5G 通訊開出的電信端及客戶端需求龐大商機，初估豬年 PCB 廠投入資本支出也超過 270 億元，待第 2 季後業績翻揚。

今年先前傳出的有利訊息是，前年投入類載板生產的 PCB 廠，已漸獲品牌手機廠重視，並開始納入設計，市場傳中國華為、韓國三星新手機也都採用類載板設計，使華通 (2313-TW)、臻鼎 (4958-TW)、欣興 (3037-TW) 等為蘋果開發類戴板的 PCB 廠，營運又多了生機，但相關 PCB 廠主管也認為，這一切還是要看其納入設計的機種能否暢銷而定。

在中國大陸產值僅次臻鼎的健鼎 (3044-TW)、及在泰國生產的泰鼎 (4927-TW) ，去年營收都創新高，臻鼎去、今年都將投入逾 100 億元資本支出，為 PCB 廠投資規模最大者，董事長沈慶芳也強調，期望金豬年的的營收較 2018 年的 1184 億元再進一步成長。

泰鼎則指出，泰國新擴廠已完成，在近似轉單效應帶動下，2018 年第 4 季及 2019 年第 1 季營收都將是歷年同期的新高，對於 2019 年第 1 季的營運審慎樂觀。

泰鼎 2018 年第 3 季營收、獲利同步創高，全年營收 111.75 億元也衝高，年增 7.5%，第 4 季營收 30.9 億元創歷年同期新高，法人估第 4 季毛利率可以維持 17-18% 的區間

泰鼎累計前 3 季稅後純益達 5.76 億元，每股純益達 3.9 元，法人估計 2018 年全年每股純益超越 5 元。

泰鼎目前產能已達每月 480 萬呎，泰鼎看好未來汽車、3C 電子市場需求的成長，預計 2019 年起 5 年內總計將投入 40 億元資本支出擴充產能，2019 年將先投入 6 億元，擴充產能掌握未來商機。