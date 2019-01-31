柴油差點退出江湖 但福斯汽車表示它們將捲土重來

福斯汽車排污醜聞幾乎讓該公司決定放棄生產柴油車，但現在該公司表示柴油車正在捲土重來。

在 2015 年承認在排污測試中作弊，柴油車銷售一落千丈後，去年德國福斯汽車柴油車銷量卻出現大幅回升。

這家全球最大汽車製造商表示，去年在德國賣出的福斯汽車品牌中有 43% 是柴油車，高於 2017 年的 39%。一般消費者採購柴油車比率占總量的 27%，高於去年的 15%。

雖然銷售明顯恢復，但仍未達到「柴油門」醜聞之前的水平。2015 年，柴油車占福斯汽車銷量的 49% 左右。

福斯汽車承認用軟體規避清潔空氣規定，讓柴油車排放的廢氣比實際情況低。這起醜聞引發了福斯汽車的危機和對柴油引擎的衝擊。

全球各地的城市和國家都陸宣布禁駛舊款柴油車。德國第二大城市漢堡去年 5 月宣布禁止部分舊型柴油車行駛。

新型柴油車必須符合更嚴格的新歐盟排放標準，這些標準可顯著減少氮氧化物的產生量和微粒污染。更嚴格的排放測試將於 9 月推出。

歐盟還計劃在 2030 年之前將新車的二氧化碳排放量減少 37.5%。這項規定有利柴油引擎，因為它們每英里的燃油消耗量比汽油車少。

(圖: AFP)

Warwick Business School 教授 Christian Stadler 表示，許多德國人仍然認為柴油車是最實惠的選擇，「對於那些通勤時間較長，像是每天開車一小時以上的人來說，柴油車仍然是最經濟的選擇。」

然而，他補充說，由於會排永有害的氮氧化物，柴油車受歡迎程度長期而言可能會繼續下降。

在醜聞爆發之前，福斯汽車在柴油技術方面投入了大量資金，在電動車和混合動力車方面落後於其他汽車製造商。

過去 3 年來，它一直試圖重新獲得客戶的信任。該公司一直在推廣其「環保」柴油引擎，狙稱其二氧化碳排放量比汽油車型少 15%。它還補貼改造舊型柴油車的成本，以升級其排放過濾系統。

福斯汽車董事會成員 Jürgen Stackmann 說：「在德國，柴油車的爭論是情緒性的，而且往往偏離事實。他補充說，柴油引擎「在未來幾年仍將是一項重要技術」。

Mercedes-Benz 的製造商 Daimler 沒有公佈不同引擎類型的銷售數字。然而，該公司表示，它也相信柴油車有未來，因為它們產生的二氧化碳比同類汽油引擎少。

一位發言人表示，在「許多歐洲國家」銷售的 Mercedes 轎車中有一半以上是柴油車。

他說，「因此，在轉型至電動車的過程中不使用這項技術反而是適得其反，至少在氣候政策方面。」

但業內其他人卻不見得會如此樂觀。

柴油車去年僅佔德國所有汽車銷量的 32%，低於 2017 年的近 39%。在整個歐洲，2018 年的銷量下降了 18%。

Aston Business 教授兼汽車製造專家 David Bailey 表示，「福斯汽車的大量促銷和折扣可能如終無法提振 2018 年其柴油車在德國本土市場的銷售穩定，但這並不意味著柴油車捲土重來。」

Bailey 表示，在電動車成為主流之前，福斯汽車將繼續推廣其柴油產品。

Stadler 說，「市場大肆炒作有關電動車的題材，但坦白說，並不是很多人都買得起特斯拉。如果你上下班時間較長，電動車就不實用了，因為技術和基礎設施還沒有到位。」