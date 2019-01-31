歐股盤前─Fed決議維持利率不變 指數期貨走揚

美國聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，市場風險偏好攀升，今(31) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 3 點 09 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.22%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.09%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.16%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.35%，深證成指上漲 0.12%；南韓 Kospi 指數下跌 0.06%，日經 225 指數上漲 1.06%。

Fed 週三宣布，維持基準利率目標區間在 2.25% 至 2.5% 不變，符合市場預期。

Fed 聲明指出，有鑑於全球經濟、金融市場發展，且通膨壓力溫和，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對於未來升息一事，將保持耐心。

Fed 亦稱，將繼續按月縮減資產負債表規模，但會根據未來經濟、金融情勢，調整步調。

Fed 按兵不動，激勵週三美股收高，道瓊工業指數收漲 434.90 點 (1.77%)，至 25014.86 點；標普 500 指數收漲 41.05 點 (1.55%)，至 2681.05 點；那斯達克指數收漲 154.79 點 (2.2%)，至 7183.08 點。

新一輪美中貿易談判週三於華府登場，不過，外媒報導多認為，兩國在知識財產權保護、強制技術轉讓等關鍵議題上，仍有嚴重分歧，達成協議的機率不高。