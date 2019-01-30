佳世達、成大醫院聯手打造智慧醫院

佳世達 (2352)、成大醫院於昨(29) 日宣布，聯手打造智慧醫院，雙方將針對智慧急診室、智慧 ICU 展開緊密的合作；此外，把電子紙床頭卡導入智慧加護病房，讓資訊即時更新以提升效率外，更不會干擾病人睡眠，不擔心藍光影響視力，輕薄不易破裂，長期使用無須更換電池。佳世達以大聯盟策略擴大智能解決方案，其智能解決方案鎖定「智慧零售」、「智慧運輸」、「智慧工廠」和「智慧醫療」等四大領域應用。先前，佳世達推出適用醫療院所「智能醫務機器人」(MiBot)，該款機器人可提供搬運、接待導覽、服務等多樣化的運用，讓醫療團隊提升效率、解決人力不足問題，導入智能病房解決方案。



為了落實智慧醫療場域運作，宣布與成大醫院合作，佳世達董事長陳其宏指出，集團具有 20 年企業資源規劃平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，將其技術優勢，協助成大醫院打造更符合人性溫度的智慧醫院。



成大醫院院長楊俊佑認為，急診室係為醫院中最繁忙、最緊急、和生命賽跑的第一線場所，這也是為什麼急診室被選擇為最優先的醫療單位，讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。