【馮冠華專欄】升息預期降溫，美股大漲，港股今天勢屠熊

1 月 31 日推介 - 世茂房地產（813）

1）上日港股市況總結：在內房股帶動下，港股在期指結算日反覆造好。指數在高開約 40 點後曾轉升為跌，最多曾下跌約 163 點。午後上證轉弱，但恆指並没有受其影響，最終以全日最高位 27643 點收市，上升 111 點。全日成交按日上升約 3% 至 948 億。滬深港通總成交額上升 21% 至 93 億，流向轉為淨流出，但金額只是約六千萬。北向仍為淨流入，金額下降至人民幣 9.9 億。藍籌 26 升 19 跌 5 持平，恰巧和昨天一樣。



板塊方面，內房、光伏、石油、本地地產及家電股表現較好，相反，手機設備及教育股則有沽壓。做空方面，佔大市成交上升至 14.4%，為一月十五日後新高。牛熊証街貨最新比例為 50:50，重貨區方面，熊証有兩個，分別在 27800-27849 及 28000-28049，牛証仍維持在 27050-27099。

簡評：昨天恆指百多點的升幅看似普通，但能與上證背馳及以全日高位收市則屬罕見。傳媒普遍的解釋是市場預期聯儲局暫停加息，加上憧憬中美貿易新一輪談判有進展，配合人民幣走強所致。筆者則較相信是和期指結算有關，因多隻權重股均現強勢。華為事件和英國脫歐演變，市場好像仍抱觀望態度，中美貿易談判的進展和今天早上公佈的中國 1 月份官方製造業 PMI 數據將是變數所在。注意滬深港通南下已關閉，成交或減少，令單向走勢更容易。牛熊街貨分佈亦有再向上誘因，做空比率上升也是雙刃刀；在美股昨天大漲的帶動下，港股今天應上演屠熊日。港股在沉痛的狗年說不定來個尾彩！

輪換買賣遊戲持續，昨天的主角是內房股，或許是大行報告（憧憬板塊普遍能交出強勁的 2018 年業績）再加上人民幣強勢的結合威力。蚊型內房以至藍籌內房全面熱炒，筆者相信板塊仍有耐力再上。世茂（813）和碧桂園（2007）獲大行列入確信買入名單，可多加關注。筆者則對另一隻較小型的內房禹州地產（1628）較看好。另外，高息股在這次升浪中也表現不錯。美國加息降温，本地地產股是最敏感板塊，亦令高息股吸引力增加。筆者在十二月研討會介紹的電訊盈科（8）昨天也有突破之勢，其殖利率仍高逾 6%，仍可跟進。

2）美股上日市況總結：受企業業績（蘋果、波音及 AMD 等）帶動，加上強勁的 1 月 ADP 就業數據，以及聯儲局指未來加息將更有耐性，美股三大指數週三大漲，當中道指上升 435 點或 1.77%，標指及納指則分別上升 1.55% 及 2.20%。加息降温，美滙指數下跌至 95.40，人民幣離岸價更曾升穿 6.7 關口，十年期債息回落至 2.677%，紐約期油上升至 54.22 美元。港股 ADR 上升 239 點，相當於恆指 27881 點水平。

3）新股訊息：經營煌府中式酒樓的首灃控股 (1703) 今天日起招股，以每股 0.5 元至 0.75 元招股，一手 5000 股。預計下月 15 日主板上市。

4）個股訊息：盈喜股包括洛陽鉬業（3993）、江西銅 （358）、白雲山（874）、新華保險（1336）及藥明康德（2359）等。盈警股則有東方航空（670）及南方航空（1055）。

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