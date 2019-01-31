【鐘國忠專欄】揮別了狗年 迎金豬報喜

(一) 好久不見台股動起來!

2019 年迄今，台股已過了 1 個月，狗年行情也在此作一個結束，去年雞年封關收盤指數為 2/12 的 10421.09 點，今年狗年封關收盤指數為 9932.26 點，總計狗年全年下跌 4.7%。

狗年頭台股指數曾先走強，但後因經濟漸趨緩而走弱，所幸狗年尾也勉強從 9319 低檔上漲約 700 點，雖然不及前半段大跌部分，但至少也讓狗年的尾聲，多方留下了年後上攻契機，主要是 1 月上市指數漲幅約 2.11%，雖不是很大，但卻是去年 2 月以來表現最好的月分 (註: 2018 年 1 月漲 4.33%，5 月與 7 月都分別漲 2.04%)，加上指數也少數見到連續三周上漲，因此至少市場信心應該是有逐漸回穩。

但，筆者預期仍不多，最主要是因市場觀望農曆春節長假效應，且仍有不少投資人仍記著去年 Q4 的陰霾，不敢搶本波紅包行情 (從上市融資單月就大減約 80 億元就可窺出)，因此預期，本波紅包行情將可延續到年後，因為上櫃指數已在封關 1/30 當天，創今年以來新高點 130.27 點，且已突破半年線壓力，但因台股指數來到萬點附近，預期指數再上漲空間將被壓抑相對減少，對偏多操作投資人而言，未來近月每一次台股指數的大幅拉回，都是增加投資報酬率的好機會。

(二) 今年台股最不一樣的亮點

日前公布景氣燈號為藍燈，投資人是否覺得，奇怪不是景氣不好? 為何台股反而在 1 月表現是近 1 年中最好? 筆者過往曾提過，去年 Q4 市場賣壓幾乎出籠，所以現在相對有限，只要有利多，台股指數就容易大漲，頂多就是最近的一個春節長假賣壓，但看起來也不大，因為在不到 1 個月中，台股從最低點計算最多漲幅高達約 7.5%，但從年前高點 10020 點因長假賣壓拉回卻不到 1%，顯而易見，市場賣壓並不大。

投資人也別忘了一點，Q1 台股上漲機率高達 7 成以上，加上其他多數國際股市並沒有這部分長假因素，股市中最大的利多就是跌深，更何況台股殖利率高達約 5%，在全球名列前茅，今年另有『大立光條款』，可讓台股可望在年後再續走跌深反彈行情。

『大立光條款』是什麼? 去年證交所配合新修正完成的公司法第 228 條之 1、第 240 條修訂，公司得於每季或每半年度盈餘分派，且得由章程授權現金股利由董事會決議，已完成相關辦法修訂，並自 2018/11/1 起實施，也就是有意一年配發多次股息的公司，須召開股東會修改公司章程，於章程明訂未來採「每季」或「每半年」發放股利，若維持 1 年 1 次，則不須修改公司章程，現在市場關注就在 2 月底台股市值最大台積電公司的動向。

由於，以往台積電填息狀況佳，加上又是國際半導體相關產業鏈指標公司，因此易成為國際股市關注。在今年上市櫃公司因可以多次配息前提下，台股隨時有多次軋空機會，而 1 月底為止約有 50 萬張的融券餘額，隨著時間逐漸進入董事會與股東會的召開旺季，這些公司融券也得陸續伺機回補，因此台股低檔仍有潛在回補買盤，在過往新春後有更高上漲機率下，台股或有機會再反彈新高點，惟低檔以來已上漲約 600 多點，上檔上漲空間相對已減少，但指數又抗跌，可預期未來台股將持續走個股輪漲行情，投資人要好好把握近月另一個紅包行情!