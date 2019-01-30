【馮冠華專欄】靜待貿談，輪換持續

1 月 30 日推介 - 澳博（880）

1）上日港股市況總結：受美股低走及華為事件發酵拖累，港股週二低開約 180 點。盤中最多曾下挫約 250 點，但在上證從低位反彈下，恆指跌幅也有所收窄，最終收報 27532 點，下跌 46 點並終止 4 連升。全日成交按日下跌約 2% 至 919 億。滬深港通總成交也下跌 18% 至 77 億，流向轉為淨流入，但金額微不足道。北向仍為淨流入，金額下降至人民幣 23.8 億。藍籌 26 升 19 跌 5 持平。



板塊方面，昨天表現較差的醫藥、教育、電力、半導體及 5G 概念股普遍又回升，澳門愽彩及手遊股也不俗。相反，汽車、LCD 及家電股則有沽壓。做空方面，佔大市成交下降至 12.5%。牛熊証街貨最新比例為 51:49，重貨區方面，熊証下移至 27800-27849，牛証維持在 27050-27099。

簡評：姑且不論是受上証反覆回穩帶動，或是大戶在期指結算日前力托，昨天恆指四十多點的跌幅，遠比筆者想像的好。華為事件在昨天沒有被市場放大；但平心而論，即使美國已提出引渡，可發生的變化仍然頗多，暫且視作在中美談判前的技倆。現時市場的目光，必放在中美貿易談判上。

再看其他指標，做空比率下降是利多，大市成交、南北向資金和牛熊街貨則沒有重大啟示。前天恆指微升但藍籌跌多升少，昨天指數小挫，藍籌卻是升多跌少，板塊也有按日逆轉現象。另外，有政策終於正式落地的汽車及家電板塊則見大沽壓，反而，只是宣布完成應用於 5G 主流基站天線應用研發的通達（698）卻可大升 4 成多。投機多於投資的情況頗明顯。

收市後看到騰訊（700）在第五批遊戲版號下發中佔一席（見點 5），股價雖難重複上次在第四批遊戲下發所引起的 4% 升幅，但亦有望造好。中國人壽（2628）的盈警勢令股價受壓，公司已不是一次令投資者失望，其業績表現往往也跑輸同業，若板塊因此而集體下挫則是機會。澳門博彩股昨天受當地政府預測強勁的春節人流而上升，港珠澳大橋開通，旺丁是必然，筆者對旺財也是樂觀，銀娛（27）澳博（880）依然是筆者推介。展望今天恆指走勢，很大程度又是要看上證表現，輪換買賣則仍是主流。

2）溫馨提示，滬深港通南下買賣將於今日後關閉，二月十一日重開。北向則在星期五交易日後關閉，同是在二月十一日重開。

3）美股上日市況總結：美股三大指數週二個別發展，當中道指上升 51 點或 0.21%，標指及納指則分別下跌 0.15% 及 0.81%。收市後公布業績的蘋果，盈利符合預期，盤後漲約 3%。美滙指數反彈至 95.83，十年期債息回落至 2.71%，紐約期油上升至 53.24 美元。港股 ADR 下跌 12 點，相當於恆指 27518 點水平。

4）新股訊息：香港承建商偉工控股（1793）今天起至下月 15 日中午招股，招股價 0.625 元至 0.75 元，一手 4000 股，預期下月 27 日主板掛牌。

5）個股訊息：內地第五批遊戲版號下發。國家新聞出版廣電總局公布，1 月 22 日共審批 95 個國產網絡遊戲，其中騰訊的《浪漫玫瑰園》獲批遊戲版號。

中國人壽發盈警，預期截至去年 12 月底止全年，淨利潤按年下跌約 50% 至 70%。盈利下跌主要是受權益市場整體震盪下行影響，公開市場權益類投資收益按年大幅減少所致。（這代表第四季公司產生虧損）

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