熱門股—上緯投控去年Q4獲利可期 波段大漲逾3成

上緯投控 (3708-TW) 受惠離岸風電題材再度發酵，加上去年第 4 季在出售風場股權收益挹注下，獲利表現可期，近期股價走勢凌厲，從 1 月 23 日的起漲點已連續拉出 5 根長紅日 K，雖然封關日 (1 月 30 日) 股價回跌修正，但波段漲幅仍逾 3 成之多，封關日終場以 89.5 元作收，陸續收復所有短均，站上半年線與年線。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於去年 4 月正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 20 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於 2019 年施工，同年底併聯發電。

目前上緯手中仍有海洋國際投資持股約 5.4 萬張，持股比例為 15%，去年底決議出售約 2.7 萬張持股給日商 JERA 電力公司，交易總金額約 6.35 億元，使其對海洋的持股比例將降至 7.5%，處分利益則約 4.23 億元，預計今年上半年完成交割。

此外，上緯去年 6 月底也通過出售海能國際投資公司股權，對象為麥格理資本，處分收益為 2077 至 3377 萬美元，採取分階段收取價款並認列收益，8 月股權交割完成後，已有部分金額入帳，在去年第 4 季陸續完成行政契約、與台電簽訂購售電契約後，將可再認列部分收益，第 4 季獲利表現可期。

上緯去年全年營收 61.95 億元，年增 26.32%。前 3 季稅後純益 7.03 億元，年增 3.55 倍，每股純益 7.83 元。12 月自結稅後純益 2.46 億元，每股純益 2.71 元。