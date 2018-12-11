智崴11月營收創11個月新高 年增47%

智崴資訊 (5263) 公布 11 月營收 2.1 億元，創 11 個月以來新高，月增 16.02%，年增 47.37%。累計前 11 月營收 14.31 億元，年增 10.49%。智崴指出，預估整體第四季營運會比第三季好，明年隨著台北等合營地點陸續正式開幕，將對公司營運帶來正面幫助。智崴今年下半年多個據點開幕，包括 7 月 15 日的阿布達比、8 月的北京石景山遊樂園，11 月日本東京及澳洲據點等，而台北信義區南山廣場預計明年農曆年前將會開幕，其中除了澳洲黃金海岸據點之外，其他都是自營據點。



智崴明年歐美將有 3-5 個據點簽約，據了解，包括德國柏林、美國阿斯維加斯及加拿大尼加拉瓜瀑布附近，法國巴黎及波蘭等。



智崴從第 1 套飛行劇院到賣出第 2 套，走 3 年多時間，預估今年有 30 套，看好 2018 到 2020 年的 2 年內，銷售加速成長，全球可望增加 20 個據點，更希望 5 年內，規模可達 100 套。