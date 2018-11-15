智崴與樂高樂園合作打造飛行劇院 明年春季美國佛州亮相

遊戲體感設備商智崴 (5263-TW) 今 (15) 日宣布，與樂高樂園合作打造的「Lego Movie Masters of Flight」飛行劇院，將在明年春季，正式在美國佛羅里達州的樂高樂園盛大開幕，該飛行劇院採用智崴新產品「m-Ride」，也意味著智崴成功以多元化的產品，進軍連鎖主題樂園。

智崴表示，本周在美國奧蘭多舉辦的世界主題樂園展 (IAAPA Attractions Expo) 中，與樂高樂園正式對外公布雙方合作打造的「Lego Movie Masters of Flight」飛行劇院，將在明年春季於佛羅里達州的樂高樂園盛大開幕。

智崴指出，此次與 Legoland 主題樂園合作打造的「Lego Movie Masters of Flight」，採用智崴飛行劇院新產品「m-Ride」，該設備需要的建置空間較小，且以旋轉方式開啟展演，能更有效提高載客效率，滿足各種不同場所的展演需求，如主題樂園、購物中心、科技館等，也意味著智崴成功以多元化的產品，進軍連鎖主題樂園。

此外，智崴日前也宣布與中國某公司簽訂室內主題樂園整場輸出合約，有別於過往大多以設備採購合約為主，此次合約包括場域設計與影片拍攝等，規模相對較大，而繼先前的室內主題樂園整廠輸出合約後，智崴又再度取得中國大陸廣東某集團公司體感模擬遊樂設備採購與服務合約，顯示其拓展中國市場的成效漸顯。

智崴今年 7 月與 8 月有 2 項指標性案子開幕，一為位於中東阿布達比的飛行劇院，另一個是在中國北京的石景山景點飛行劇院，其中，阿布達比飛行劇院位於全球首座以華納兄弟為 IP 的主題樂園，而北京石景山則以「飛越中國」為主題，其為智崴在中國的首個專案，有利於後續拓展中國市場。除上述 2 個飛行劇院外，智崴年底前還有 4 個案子將開幕，樂高樂園案子就是其中之一。