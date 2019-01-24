廣積養金雞 持股恆昌精密15.57% 每股價值破百元 策略聯盟意味濃

廣積 (8050) 去年第三季獲利大躍進，單季 EPS 達 1.9 元，除本業獲利回升外，持有恆昌精密股票是一大關鍵。資料顯示，該公司當季持有恆昌精密帳面價值高達近 2.7 億元，換算每股持股價值突破百元，認列利益約 1.7 億元，成為金雞母。資料顯示，恆昌精密從事機構設計、自動控制、影像分析、精密加工 4 大領域，自主開發電腦整合製造系統 (CIM)、遠端控制系統(IMS) 與影像分析系統，包括平面顯示器、太陽能以及半導體設備均有著墨，其中應用日廣的 OLED 發展光罩自動清洗機、分料機等業務。



廣積是國內 IPC 領域的主要業者，目前工控自動化業務佔比約 46%，是最大產品線，在 5G 催動物聯網 (IoT) 商機之下，影像處理技術日受重視，廣積在此一部分發展已久，具競爭力，據悉近期有國際大廠洽談合作，而投資未上市的恆昌精密，也有策略聯盟的意味。



廣積目前持有恆昌精密股票共 2600 張，持股比例約 15.57%，帳面價值近 2.7 億元，換算每股市值約 103 元，而該公司去年第三季認列金融資產評價利益約 1.73 億元，主要是恆昌精密的評價利益貢獻，換言之，扣除此金融評價利益，原本每股價值約逾 38 元，顯示恆昌精密的營運狀況極佳，除了持股利益的認列之外，雙方未來的策略聯盟也值得期待。