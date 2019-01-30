車王電砸13.2億元租地建廠 估今年營運優於去年

車王電 (1533) 董事會通過斥資 13.2 億元於台中港出口加工區租地建廠，預計 2019 年第三季動工，2021 年初投產，將生產儲能系統及電池管理系統。展望 2019 年，車王電指出，預估今年營運將會優於去年。根據車王電規劃，新廠基地面積 6298 坪，將興建為四層樓的廠辦，一、二樓出租給關係企業華德動能 (2237) 使用，主要生產電動大巴與三電系統，三、四樓則由車王電自行使用，生產相關的儲能系統與電池管理系統。



車王電 2018 年合併營收 27.45 億元，年成長 10.37%，法人預估，車王電去年每股盈餘可望達 2.5 元以上。



車王電近年積極布局智慧物聯網整合平台、電池管理及儲能系統，去年 10 月下旬與華德動能聯手與日本住友商事簽署電動商用車暨除役電池應用開發合作備忘錄」，住友將日本日產 LEAF 電動車除役電池引進台灣，經車王電的電池管理系統技術予以翻新後，先應用在欣欣客運及南台灣客運停車場站使用，未來也計畫銷往日本及東南亞等地市場。



車王集團董事長蔡裕慶先前曾指出，今年營運可望擺脫停滯狀態，營運快速增長，成長動能來自汽車電子零件、車用鋰電工具及儲能系統。