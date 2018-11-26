車王電11月份股價漲幅逾40% 前10月自結每股盈餘2.35元

車王電 (1533) 這個月自低點上漲以來，漲幅逾 40%，應主管機關要求公佈自結獲利，該公司 10 月份稅前盈餘為 5800 萬元，稅後淨利 4400 萬元，每股稅後盈餘為 0.45 元，累計前 10 月每股稅後盈餘為 2.35 元。第四季為汽車電子零件、車用鋰電工具的外銷旺季，車王電自結 10 月合併營收 2.61 億元，年成長 17.48%，稅後淨利達 0.44 億元，每股盈餘達 0.45 元；累計前 10 月合併營收 22.58 億元，年成長 11.91%，每股盈餘為 2.35 元。



為升 (2231) 控告車王電胎壓偵測系統侵犯專利，向智慧財產法院提出告訴，車王電一、二審都勝訴，加上第四季進入旺季，預估今年全年營運表現將優於去年，法人估，今年每股盈餘有機會突破 2.5 元。



而因應台灣產能提升，車王電預計明、後年台中港加工出口區將興建新廠，投資金額超過 15 億元，土地面積 6000 萬坪、建坪 1 萬坪，預計 5 年內投入 25 至 30 億元資金，並於年底、明年初動工，2020 年底完工投產，這段時間會租廠房和改善自動化。